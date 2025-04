Emery e PSG se reencontram na Champions League em busca de sonho antigo

Técnico do Aston Villa, Unay Emery reencontra o PSG nas quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (9). Tanto o treinador, quanto o clube francês seguem com o sonho vivo de conquistar o primeiro título da principal competição da Europa.

Esse reencontro ocorre quase 10 anos após uma das grandes decepções na carreira do comandante, justamente quando treinava o Paris Saint-Germain. Naquela edição, o PSG foi eliminado para o Barcelona após vencer por 4 a 0 o jogo de ida das oitavas de final no Parque dos Príncipes, mas ceder a virada em uma derrota por 6 a 1, no Camp Nou.

No ano seguinte, Unai Emery conseguiu levar o PSG mais uma vez às oitavas de final da Champions League. Apesar de ter feito uma primeira fase exemplar e ficado à frente do Bayern de Munique no Grupo B, a equipe não foi párea para o Real Madrid no mata-mata, tendo perdido nos confrontos de ida e de volta para os espanhóis.

Apesar das decepções na Champions League, Unai Emery conseguiu ter uma passagem de sucesso no PSG, onde conquistou uma Ligue 1, duas Copas da França, duas Copas da Liga da França (torneio que está extinto desde 2020) e duas Supercopas da França. Ainda assim, as derrotas na Champions League pesaram na saída do espanhol.

Na véspera do confronto entre ambas as equipes, Emery foi muito elogiado por Luis Enrique, atual técnico do PSG. O compatriota não poupou elogios ao tetracampeão da Liga Europa e exigiu mais reconhecimento da imprensa ao trabalho do técnico do Aston Villa.

- É uma alegria vê-lo novamente. Construímos nossa amizade por meio de confrontos diretos ao longo de nossas carreiras. Estou feliz em encontrá-lo novamente. Ele é um dos treinadores com uma das melhores carreiras europeias possíveis. Ele é um ótimo treinador, e o Aston Villa é um ótimo time sob sua liderança. Dê a ele algum reconhecimento! Ele merece, é um ótimo treinador, teve grandes resultados e tem energia ilimitada. Só espero que ele não tenha resultados tão bons nas nossas próximas duas partidas.

Emery e PSG seguem caminhos distintos

Tricampeão da Liga Europa quando foi contratado pelo PSG, Emery não conseguiu dar o passo a mais que tanto almejava na carreira. Após a saída da França, o comandante teve uma passagem discreta pelo Arsenal e assumiu o Villarreal, onde conquistou mais uma vez a Europa League em 2020/2021. E desde 2022, o comandante está no Aston Villa.

Por outro lado, o PSG chegou na final da Champions League em 2019/2020, mas não conseguiu conquistar o título, sendo derrotado pelo Bayern de Munique na decisão. Com isso, o clube francês segue sem nunca ter vencido a competição mais desejada desde que o clube passou a receber investimento financeiro do Catar.

Na atual edição da Liga dos Campeões, Emery e PSG se reencontram em lados opostos, mas com o mesmo sonho que tinham há quase 10 anos. Ambos lutarão por uma vaga na semifinal do torneio, onde ficarão a três partidas de realizar seus desejos.