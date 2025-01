Emerson Marcelina, um dos capitães e pilares do Hamrun Spartans, destaca o foco de união do grupo para buscar mais uma vez grandes feitos pelo clube no futebol de Malta.

continua após a publicidade

➡️Mercado da bola: Sevilla deixa concorrência, e Flamengo avança por contratação de atacante

Ao todo, já foram 129 jogos de Emerson Marcelina vestindo a camisa do clube e cinco títulos conquistados, transformando o brasileiro em ídolo da equipe.

- Sabemos do tamanho do clube e quão importante é representar essa camisa. Estamos unidos e focados para ganhar títulos e alcançar feitos ainda maiores nesta segunda metade do ano - , afirmou Emerson, que também comentou o bom início:

continua após a publicidade

- O time começou bem 2025, derrotando o Marsaxlokk por 6 a 1 e iniciando o ano na liderança da liga. Tenho certeza que foi apenas um cartão de visitas do que podemos fazer juntos -, complementou o brasileiro.

Quem é Emerson Marcelina

Com um início de carreira diferente do habitual, Emerson Marcelina começou sua história no futebol na Europa. Sua primeira equipe foi o Hellas Verona quando tinha apenas 19 anos. Após um ano longe da família, o brasileiro voltou ao país e defendeu o Jabaquara, de Santos.

continua após a publicidade

Devido ao apoio da família, Emerson Marcelina decidiu retornar à Europa e defender o Constanța, clube da Romenia. Desde então, o jogador permanece no Velho Continente tendo defendido quatro equipes até chegar ao Hamrun Spartans, em 2020.

No time de Malta, o brasileiro é um dos principais nomes da equipe. Emerson Marcelina relatou, inclusive, que mesmo após trocas de diretoria, ele segue entre os jogadores do elenco, o que demonstra sua força e o bom futebol desempenhado na liga maltesa.