Ato hostil da torcida do Atlético de Madrid causa paralisação no clássico contra o Real

Vini Jr. foi autor da assistência para Éder Militão abrir o placar5 no Metropolitano (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 17:40 • Madri (ESP)

O duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid foi interrompido aos 25 minutos de jogo. Depois do primeiro gol da partida, anotado por Éder Militão, após passe de Vinícius Júnior, a torcida colchonera reagiu de forma hostil: isqueiros foram atirados em direção ao gramado e por pouco não acertaram o goleiro Courtois, que já defendeu a meta do Atleti entre 2011 e 2014.

Com isso, o árbitro Mateo Busquets Ferrer sinalizou que a partida fosse interrompida. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, e Diego Simeone, do Atlético, foram avisados e os times voltaram aos vestiários. Inicialmente, o jogo foi suspenso por dez minutos.

Os alto-falantes do Estádio Cívitas Metropilitano indicaram a posição da arbitragem:

- É anunciada a suspensão da partida por 10 minutos em decorrência do lançamento de diversos objetos. Se não pararem, será definitivo.

A paralisação durou cerca de 20 de minutos. Com a situação controlada, as equipes retornaram ao gramado em Madri.

O duelo entre os rivais foi marcado, desde os dias anteriores, por uma medida de 'tolerância zero' ao racismo, com foco em Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Apesar disso, o motivo da paralisação não teve inspirações racistas. O clima no Metropolitano era hostil desde os primeiros minutos de jogo e a partida teve de ser interrompida para conter a torcida no estádio.

Le Normand, zagueiro do Atlético de Madrid, recebe cartão amarelo (Foto: Javier Soriano/AFP)

