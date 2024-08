Golaço de Cole Palmer pelo Chelsea leva web à loucura: ‘Muito craque’

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea contra o Wolverhampton (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 11:13 • Wolverhampton (ING)

Cole Palmer marcou um golaço neste domingo (25), em duelo entre Chelsea e Wolverhampton, pela segunda rodada da Premier League. O meia-atacante dos Blues recebeu a bola na entrada da área e, de primeira, encobriu o goleiro José Sá para colocar a equipe londrina à frente no placar.

O lance repercutiu nas redes sociais, e torcedores rasgaram elogios ao camisa 20. Eleito o "melhor jogador jovem" do último Campeonato Inglês, Palmer fez seu primeiro gol da temporada com estilo. Internautas exaltaram a finalização do destaque do Chelsea, chamado de "craque" e "gelado" no X (antigo Twitter).

Confira abaixo publicações sobre o golaço de Cole Palmer pelo Chelsea diante do Wolverhampton:

✅ FICHA TÉCNICA

WOLVERHAMPTOM X CHELSEA

PREMIER LEAGUE - SEGUNDA RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 10h

📍 Local: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal televisivo), Disney+ (streaming)

🟨 Árbitro: Darren England

⚽ ESCALAÇÕES :

WOLVERHAMPTON (Técnico: Gary O'Neil )

José Sá; Doherty, Mosquera, Toti, Ait-Nouri; Hwang, Lemina, João Gomes, Bellegarde; Matheus Cunha, Larsen.

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca )

Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo; Madueke, Cole Palmer, Mudryk; Jackson.

