A Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a inócua Venezuela jogando diante da sua torcida, em Cuiabá, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Com o resultado inesperado, ficou evidente que Fernando Diniz, treinador interino, terá que solucionar alguns problemas à frente do comando técnico do selecionado nacional.