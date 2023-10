O jornalista italiano Fabrice Corona denunciou mais um jogador supostamente envolvido em esquemas de apostas ilegais. Trata-se do lateral Nicola Zalewski, polonês de 21 anos, que atua na Roma. Corona já havia divulgado a informação de que Sandro Tonali, do Newcastle, Nicolo Zaniolo, do Aston Villa, e Nicolò Fagioli, da Juventus, seriam investigados pelo mesmo motivo. A dupla foi afastada da seleção italiana na última quinta-feira (12).