Louis van Gaal, ex-técnico da seleção holandesa, afirmou ao canal de TV "NOS" nesta segunda-feira (25) que treinar o Ajax "não é uma opção". O treinador de 72 anos recusou a oferta do clube de Amsterdã por estar em um tratamento contínuo contra um câncer de próstata. Aposentado desde a Copa do Mundo do Qatar, Van Gaal foi visto pela diretoria do Ajax como o nome ideal para salvar o clube da crise.