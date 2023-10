As Eliminatórias da Eurocopa 2024 estão chegando ao fim. Nesta Data-Fifa, as seleções entraram em campo em partidas válidas pelas sétima e oitava rodadas e no mês de novembro jogarão as duas rodadas finais da competição classificatória para a Euro do ano que vem, que será disputada na Alemanha, que como anfitriã, já tem vaga garantida. Confira no Lance! a situação de cada grupo, as equipes já classificadas, as brigas e os eliminados.