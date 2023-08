A braçadeira de capitão do Paris Saint-Germain foi escolhida na manhã desta terça-feira (22). Segundo a imprensa europeia, os jogadores se reuniram para uma eleição secreta para escolherem o novo líder. De acordo com o jornal 'L'Équipe', da França, Marquinhos venceu e vai permanecer com a braçadeira na atual temporada.