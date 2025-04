Elenco de gigante europeu recebe ‘castigo’ após goleada; entenda

Após ser goleado por 4 a 1 pelo Benfica, dentro de sua casa, a equipe do Porto recebeu uma punição inusitada: o elenco do clube foi "castigado" e nenhum jogador foi liberado para voltar para casa. Os jogadores seguiram para a concentração e dormiram em um hotel. Na manhã desta segunda-feira (7), voltaram aos treinos visando recuperação da goleada.

A derrota para o arquirrival não caiu bem entre o clube do Porto. Após perder por 4 a 1, a equipe recebeu um "castigo" do presidente André Villas-Boas, que proibiu os jogadores de voltarem para a casa após o resultado. Segundo o jornal "Record" de Portugal, Villas-Boas esteve no vestiário ainda no intervalo da partida, enquanto o clube perdia apenas por 2 a 0. Ao fim, o presidente retornou e aplicou a punição aos seus jogadores.

Repercussão do 'castigo'

A mídia portuguesa, bem como a torcida do Porto, não recebeu bem a punição do presidente aos jogadores. O ex-treinador Manuel José teceu críticas a Villas-Boas pelo castigo aplicado, afirmando que quem tinha que ser punido é a direção do clube, não os jogadores.

- Parece que cometeram um crime. Quem devia ter sido punido era a direção e não os jogadores - afirmou o ex-técnico em entrevista a rádio "Casablanca"

Nas redes sociais, os torcedores também se revoltaram com o presidente do clube. Seguindo o mesmo raciocínio do ex-treinador Manuel José, os fãs alegaram que, se tivesse alguém a ser punido, seria a direção do Porto, bem como o presidente, e não os jogadores.

O Porto ocupa a terceira colocação e não está se classificando para a Liga dos Campeões. Os Dragões somam 56 pontos, nove atrás do Sporting, o segundo colocado, que tem um jogo a menos. O líder Benfica tem 68 pontos.

O Campeonato Português tem mais seis rodadas antes do encerramento. Posteriormente, o Porto disputa o Mundial de Clubes, onde está no grupo do Palmeiras, ao lado também de Inter Miami e Al Ahly.