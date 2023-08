Fundado em 2018, o Inter Miami conta com uma história curta no futebol, mas a "Era Messi", que está apenas no início, promete dar ainda mais frutos às escolhas da gestão comandada por Beckham. O contrato do argentino, campeão mundial no Qatar, se encerra em 2025 em um projeto que pode ajudar ainda mais no crescimento no futebol nos EUA, que será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, ao lado dos vizinhos Canadá e México.