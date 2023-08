Nosso Futebol anuncia canal esportivo na grade linear da Claro TV+

O Nosso Futebol, que nasceu no formato Pay-Per-View dentro de operadoras, anunciou, nesta terça-feira (29), o lançamento do seu canal linear na grade da Claro tv+ para todos os clientes do app, box, 4k e, a partir do plano básico, para usuários dos planos tradicionais a cabo da operadora.



Serão 24 horas de programação com o melhor do futebol no canal 567 para assinantes em todo o Brasil. Além do canal linear, a empresa também oferece serviço PPV através do Nosso Futebol+.



