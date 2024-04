Éder Militão volta aos gramados após sete meses e se emociona: ‘Tinha que ser aqui’

(Foto:José Méndez/ EFE)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 13:19 • Madri (ESP)

Éder Militão, em sua primeira entrevista após o retorno, se emocionou ao falar que voltar a atuar no Santiago Bernabéu fez o momento ser mais especial. O jogador também fez uma publicação nas redes sociais sobre a recuperação e agradeceu o apoio dos familiares e amigos, além de ter sido ovacionado pela torcida em seu retorno ao estádio.

- Tinha que ser aqui, tinha que ser em casa e também em uma partida em que jogávamos contra o mesmo time que me lesionei. Voltar contra eles é uma felicidade para mim - disse o jogador.

Militão voltou aos gramados 232 depois que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e entrou no final do segundo tempo contra o Athletic Bilbao, quando os merengues estavam vencendo por 2 a 0.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, neste sábado (30) comunicou o retorno do zagueiro à equipe antes da partida contra o Bilbao e comentou sobre a importância do jogador para a sequência de jogos dos Blancos no Campeonato Espanhol e na Champions League.

➡️ Real Madrid: Carlo Ancelotti confirma retorno de Éder Militão em jogo de La Liga

- Militão está de volta, é a notícia mais importante. Ele está disponível, treinou bem, mas não está 100% porque precisa de ritmo - declarou Ancelotti em entrevista coletiva.

- Éder (Militão) é um dos melhores do mundo, é importante tê-lo de volta. Ele se recuperou muito bem e temos que dar tempo para que volte ao seu melhor nível - completou.

O retorno do brasileiro vem em um momento crucial da temporada para o Real Madrid, com o início dos duelos de quartas de final da Liga dos Campeões com o Manchester City daqui a oito dias.