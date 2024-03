Éder Militão celebra gol pelo Real Madrid (Foto: OSCAR DEL POZO CANAS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 10:57 • Madri (ESP)

Éder Militão está de volta à zaga do Real Madrid. O brasileiro, depois de quase oito meses se recuperando de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, voltou a ser relacionado por Carlo Ancelotti para uma partida.

A contusão aconteceu na primeira rodada de La Liga, contra o Athletic Bilbao. Desde então, o técnico italiano passou por problemas para escalar a linha defensiva, inclusive improvisando jogadores como Tchouaméni e Carvajal no miolo do sistema. Em coletiva, Ancelotti falou sobre a volta de Militão.

- Militão está de volta amanhã. Ele ainda não está em sua melhor condição física, mas está pronto para o retorno. Estamos muito felizes com a notícia - afirmou o comandante.

Éder Militão deve estar no banco de reservas do Real Madrid, vendo a dupla titular ser formada por Nacho e Rüdiger. O confronto será justamente contra o Bilbao, e acontecerá no domingo (31), às 16h (horário de Brasília), diante dos torcedores merengues no Santiago Bernabéu.

