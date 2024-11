Em jogo morno, United empata com o Ipswich pela Premier League

O Manchester United empatou com o Ipswich por 1 a 1, no Estádio Portman Road, em Ipswich (ING), pela 12ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Red Devils seguem no meio da tabela e figuram na 12ª posição da tabela, com 16 pontos. Por outro lado, os Tractor Boys abrem a zona do rebaixamento, com apenas nove pontos conquistados.

Primeiro tempo

O United começou o jogo a todo vapor. Com menos de dois minutos, Diallo arrancou pelo lado direito e cruzou para o Rashford empurrar para o fundo da rede. No entanto, a partir dos 20 minutos, o jogo mudou de figura e o time visitante passou a ter muitas dificuldades para defender a entrada da área. O Ipswich conseguiu criar boas oportunidades, principalmente em jogadas de bola parada. O goleiro Onana protegonizou alguns milagres ao longo do primeiro tempo, porém, o Ipswich conseguiu vencer o camaronês, aos 42, com um chute de fora da área do Hutchinson, que contou com o desvio na zaga dos Red Devils.

Segundo tempo

A segunda etapa ficou muito aquém do esperado. As duas equipes tiveram muitas dificuldades para criar oportunidades de gol. O United até mexeu bastante no time, colocando Zirkzee e Höjlund no ataque, mas as substituições não surtiram efeito. Na parte final, muitas faltas foram marcadas, o que dificultou o desenvolvimento de jogadas no campo. Por fim, o empate se concretizou e acabou frustrando a todos que estavam ansiosos para acompanhar o futebol de Ruben Amorim.

E daqui para frente?

O Manchester United volta a campo, na próxima quinta-feira (28), para enfrentar o Bodo/Glimt pela 5 rodada da Europa League. A partida será realizada no Estádio Old Trafford, em Manchester (ING), às 17h (de Brasília). Por outro lado, o Ipswich visita o Nottingham Forest, no próximo sábado (30), às 12h (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O jogo será realizado no City Ground, em Nottingham (ING).

Rashford marcou o gol do Manchester United na partida (Foto: DARREN STAPLES/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

IPSWICH 1 X 1 MANCHESTER UNITED

12ª RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Portman Road, em Ipswich (ING);

🥅 Gols: Rashford (1' do 1ºT), para o Manchester United; Hutchinson (42' do 1ºT) para o Ipswich;

🟨 Cartões amarelos:

⚽ ESCALAÇÕES

IPSWICH (Técnico: Kieran McKenna)

Muric; Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Davis; Burns (Chaplin), Morsy, Cajuste (Taylor), Hutchinson, Delap (Al-Hamadi), Szmodics (Clarke).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; De Ligt, Johnny Evans (Shaw) e Mazraoui; Dalot, Casemiro (Ugarte), Eriksen (Zirkzee) e Bruno Fernandes; Garnacho (Mount), Diallo e Rashford (Höjlund).

