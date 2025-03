Echeverri pode ser emprestado pelo Manchester City

Considerado uma grande joia da argentina para o futuro, Claudio Echeverri mal chegou ao Manchester City e já pode estar de saída. Contratado pela equipe inglesa junto ao River Plate em janeiro do ano passado, o meia deve ser emprestado ao Girona, da Espanha. É o que adianta o "Tyc Sports".

Segundo o veículo argentino, Echeverri irá fazer parte do elenco do Manchester City na pré-temporada. Ao fim dos meses de preparação, será emprestado ao Girona, que também pertence ao Grupo City. A idade é que ele ganhe mais tempo de jogo para evoluir e se adaptar rápido ao futebol europeu.

Os rumores envolvendo a ida de Echeverri ao Girona existem desde sua contratação. Isso porque os empréstimos do Manchester City para outros times do grupo são comuns visando o ganho de experiência. Pelo time de Pep Guardiola, o meia não atuou um minuto sequer desde que retornou do Sul-Americano sub-20.

A negociação, porém, passa por algumas condicionais. A primeira delas é a não presença do Girona na Liga dos Campeões, visto que, por pertencerem ao mesmo grupo, os times não podem "dividir" jogadores. Outro fato é a permanência da equipe na primeira divisão espanhola, que, no momento, está sete pontos acima da zona.

Reprodução / Manchester City

Por ser um jovem badalado, Echeverri também entrou na mira da Lazio para a próxima temporada. A vontade do jogador é, acima de tudo, continuar no futebol europeu. Por ainda ter 19 anos, a tendência é que o City recuse propostas de fora visando sua permanência no futuro a médio prazo.

Echeverri pode seguir caminho de Savinho até o City

Um exemplo que Echeverri pode utilizar envolve o brasileiro Savinho, que foi contratado pelo Girona junto ao Atlético-MG e, posteriormente, seguiu para a equipe de Pep Guardiola. A tendência é que o caminho do argentino seja o mesmo, com uma titularidade sólida e convocações frequentes para a seleção.