O Real Madrid venceu o Girona após boa partida coletiva nesse domingo (23). O time não passou sufoco na partida e dominou o jogo por completo, garantindo a vitória com tranquilidade. Após o confronto, o técnico Carlo Ancelotti encheu a bola do experiente Luka Modrić, afirmando que o jogador "é um presente para o futebol".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O croata foi responsável pelo primeiro dos dois gols do Real Madrid. E o tento foi uma pintura: matou a bola no peito e chutou de muito longe. Na coletiva de imprensa, Ancelotti rasgou elogios a Modric e ainda falou sobre o futuro do atleta, que completa 40 anos em setembro.

continua após a publicidade

- Modric é um presente para o futebol. Ele deve continuar jogando o tempo que quiser. Tudo que ele se propõe a fazer, faz muito bem. Temos muita sorte de ter uma lenda conosco. - afirmou o italiano.

➡️ Vini Jr marca, Real Madrid vence e se aproxima da liderança

Ancelotti também aproveitou para comparar Modric com outro jogador de 40 anos que treinou, Maldini, e afirmou que ambos têm características essenciais ao futebol.

continua após a publicidade

- Já utilizei todas as palavras para elogiar Modric. Não tenho nenhuma nova, ele é simplesmente espetacular sempre. Tive outro jogador de 40 anos, Maldini. Ambos são jogadores fantásticos, com seriedade, qualidade e profissionalismo - completou o técnico italiano

Modric comemora gol marcado contra o Girona (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Real de Ancelotti vence com golaço de Modric

O Real Madrid dominou o primeiro tempo, com 70% de posse de bola e 10 finalizações, pressionando o Girona, que ficou quase toda a etapa na defesa. Aos 40 minutos, após um rebote de escanteio, a bola sobrou para Modric, que dominou com o peito e acertou um belo chute indefensável para o gol. O golaço de fora da área abriu o placar da partida.

No segundo tempo, o Real manteve o domínio, criando várias chances, enquanto o Girona tentava se defender e sair no contra-ataque, mas sem sucesso. Nos minutos finais, Mbappé e Vini Jr. tabelaram em um rápido contra-ataque, com Vini marcando seu primeiro gol em La Liga desde novembro.