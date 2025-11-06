Dupla revelada por Fluminense brilhando: veja como foi o dia da Conference League
Rodada teve goleada e brilho brasileiro
Nesta quinta-feira (6), a Conference League teve sua 3ª rodada disputada, com 18 partidas programadas ao longo do dia – embora uma delas não tenha sido concluída por causa das condições climáticas. Os jogos foram divididos em dois horários: às 14h45 e às 17h (de Brasília). Confira os destaques da rodada.
Um dos grandes jogos da rodada foi a vitória do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sobre o Breidablik, da Islândia. Foi um triunfo protocolar, mas o destaque ficou por conta do brilho brasileiro e tricolor. O segundo gol ucraniano foi digno de sorriso – e talvez de saudades – para a torcida do Fluminense, já que, com assistência de Isaque, Kauã Elias marcou e selou a vitória para o Shakhtar. Dois Moleques de Xerém sendo protagonistas em noites europeias.
Entre outros destaques, está a vitória, também protocolar, do Crystal Palace, da Inglaterra. A equipe, uma das favoritas ao título, havia tropeçado na rodada anterior e gerado dúvidas sobre seu desempenho, já que esta é a primeira experiência internacional da história do clube. Entretanto, com doblete de Ismaïla Sarr e gol de Lacroix, o time londrino superou o AZ, da Holanda, e se reabilitou na competição.
Em um dos jogos mais cedo, o Mainz 05, da Alemanha, venceu a Fiorentina, da Itália, que estava invicta na Conference League. O duelo entre clubes das cinco grandes ligas europeias foi intenso, mas os alemães se saíram melhor e afundaram a equipe italiana em crise: já são quatro jogos sem vencer. A Conference League vinha sendo um respiro para a Fiorentina, que conseguiu suas únicas vitórias da temporada justamente na competição. No entanto, o time é lanterna do Campeonato Italiano.
O jogo mais divertido da rodada, porém, foi entre o Rayo Vallecano, da Espanha, e o Lech Poznań, da Polônia. A equipe polonesa surpreendeu e abriu 2 a 0 no placar, em pleno território espanhol. No segundo tempo, o time madrilenho reagiu: diminuiu, empatou nos minutos finais e, já nos acréscimos, virou o jogo em uma das partidas mais emocionantes da noite.
Apesar da grande virada, quem fez bonito foi o Dynamo Kiev, da Ucrânia, que venceu o Zrinjski, da Bósnia e Herzegovina, por 6 a 0, alcançando sua primeira vitória na competição com autoridade.
Confira os resultados da 3ª rodada da Conference League 🟢
- Mainz 05 2x1 Fiorentina
- Sparta Praga 0x0 Raków
- AEK Athenas 1x1 Shamrock Rovers
- AEK Larnaca 0x0 Aberdenn
- Noah 1x2 Sigma Olomouc
- KuPS 3x1 Slovan Bratislava
- Celje 2x1 Legia Varsóvia
- Samsunspor 3x0 Hamrun
- Shakhtar Donestk 2x0 Bridablick
- Häcken 1x2 Strasbourg
- Crystal Palace 3x1 AZ
- Dynamo Kiev 6x0 Zrinjski
- Lausane 1x1 Omonia
- Shkëndija 0x0 Jagiellonia
- Lincoln RI 0x1 Rijeka
- Rayo Vallecano 3x2 Lech
- Shelbourne 0x1 Drita
- Rapid Viena 0x1 U. Craiova
