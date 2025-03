A parceria entre Botafogo e Lyon, clubes comandados pelo grupo Eagle, de John Textor, rendeu frutos ao clube francês nas últimas semanas. As chegadas de Thiago Almada e Lucas Perri tiveram efeito positivo na equipe comandada pelo português Jorge Maciel.

Ambos foram titulares no triunfo sobre o Nice por 2 a 0, fora de casa, pela Ligue 1. O goleiro, que topou o movimento ainda no começo de 2024, tomou a posição e recebeu elogios do jornal "L'Équipe", assim como o meio-campista, que foi contratado após os títulos da Libertadores e do Brasileirão pelo Glorioso e rapidamente ganhou lugar neste ano. Definindo os dois como "essenciais" no título, o periódico enalteceu a atuação da dupla.

- O goleiro brasileiro tem estatura e, semana após semana, irradia serenidade. Não há muitos melhores que ele na posição que ocupa atualmente na Ligue 1. [...] Duas assistências para o argentino, que foi o único jogador de ataque a não afundar no primeiro tempo. Após o intervalo, sua movimentação e precisão nos passes foram mais destacadas, pois havia mais apoio ao seu redor. Será difícil tirá-lo do time agora, pois é um revezamento valioso sob pressão - destacou o "L'Équipe".

✅ Ex-Botafogo, Almada e Perri mantêm poder de decisão no Lyon

A vitória começou a ser construída já no último terço da segunda etapa no Allianz Riviera, depois de várias defesas do arqueiro brasileiro, eleito melhor jogador em campo. Em recuperação de bola no campo ofensivo, o argentino achou passe para Cherki anotar o primeiro, aos 33' da segunda etapa. Cinco minutos depois, Almada puxou contra-ataque e tocou para Nuamah, que acertou um lindo chute para fechar a conta na Costa Azul.

continua após a publicidade

A vitória manteve o Lyon inteiro na briga por uma vaga na próxima Champions. O time ocupa a sexta colocação, com 42 pontos, quatro a menos em relação ao próprio Nice, primeiro na zona de qualificação direta à fase de grupos do principal continental.