Felipe Massa avalia processar a F1 e a Federação Internacional de Automobilismo para assegurar o título do circuito de 2008, perdido para o jovem Lewis Hamilton por apenas um ponto. O piloto brasileiro estuda possibilidades após a declaração de Bernie Ecclestone, chefão da categoria na época, de que sabia da manipulação de resultado do GP de Singapura, no qual Nelsinho Piquet bateu propositalmente para Fernando Alonso, seu companheiro de equipe na Renault, ficar com a liderança da corrida. O acidente afetou Massa diretamente, que perdeu posições e não somou nenhum ponto no 15º GP daquela temporada.