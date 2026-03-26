Doué, Olise e Ekitiké: quem são os jovens atacantes da França?

A nova geração ofensiva da seleção francesa mostra que o país segue como uma fábrica inesgotável de talentos. Para o confronto diante da Seleção Brasileira, além de do destaque Kylian Mbappé, três jovens atacantes chamam atenção por desempenho e potencial: Désiré Doué, Michael Olise e Hugo Ekitiké.

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Désiré Doué - 20 anos - PSG

Revelado pelo Stade Rennais, Doué rapidamente se destacou como um dos meio-campistas mais promissores da França antes de dar o salto para o Paris Saint-Germain. Com excelente controle de bola, visão de jogo e capacidade de atuar mais avançado, ele virou peça útil no elenco parisiense.

Doué foi o grande nome da final da Champions League de 2025. Em um jogo que já era gigantesco por si só, ele conseguiu se destacar de maneira rara, assumindo o protagonismo como se fosse um veterano, mesmo sendo tão jovem. Atuando pelo Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão, Doué teve uma atuação praticamente perfeita.

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Ele marcou dois gols, deu uma assistência e participou diretamente das principais jogadas ofensivas da equipe. Não foi apenas decisivo nos números, mas também na forma como jogou: sempre buscando o jogo, criando espaços, acelerando as jogadas e mostrando personalidade em um dos maiores palcos do futebol mundial. Sua atuação ajudou o PSG a conquistar uma vitória expressiva por 5 a 0.

Na atual temporada, já disputou 30 partidas, marcou 10 gols e deu sete assistências pelo PSG.

Doué comemora seu segundo gol marcado na final da Champions League com o PSG (Foto: Ina Fassbender/AFP)

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Michael Olise - 24 anos - Bayern de Munique

Com passagem de destaque pelo Crystal Palace, Olise ganhou projeção internacional antes de se transferir para o Bayern de Munique. Canhoto, técnico e extremamente criativo, ele atua preferencialmente pela direita, cortando para o meio.

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No futebol alemão, rapidamente se adaptou ao estilo intenso e ofensivo do Bayern, contribuindo com gols e assistências. Sua capacidade de decidir jogos em jogadas individuais o torna uma arma importante, especialmente contra defesas fechadas.

Com a camisa do Bayern de Munique, Michael Olise tem ótimos números nesta temporada: são 43 participações em gols — com 16 gols e 27 assistências — em 39 partidas disputadas.

Olise e Gross disputam a bola em Bayern x Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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Hugo Ekitiké - 23 anos - Liverpool

Centroavante de mobilidade, Ekitiké surgiu no Stade de Reims e passou pelo Paris Saint-Germain antes de chegar ao Liverpool FC. Na Inglaterra, encontrou um ambiente ideal para desenvolver seu estilo dinâmico.

Diferente de um camisa 9 tradicional, Ekitiké gosta de sair da área, participar da construção e atacar espaços em velocidade. Ekitiké é o artilheiro do Liverpool na temporada, com 17 gols marcados em 42 jogos. O atacante também é o jogador do elenco com mais participações em gols no período, somando 23 no total.

Ekitike celebra gol do Liverpool (Foto: Justin Tallis/ AFP)

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