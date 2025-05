Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, tem motivos para comemorar na Champions League. O clube eliminou o Arsenal com duas vitórias na semifinal, e alcançou a segunda decisão europeia de sua história, onde irá enfrentar a Inter de Milão no dia 31 em busca do título inédito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após o apito final, o mandatário esteve presente no vestiário e celebrou a classificação no Parc des Princes, além de ter sido festejado pelos atletas. Ao pedir a palavra, o catari apontou o desejo de conquista, já que amargou o vice em 2019-20 diante do Bayern de Munique.

continua após a publicidade

- Quero parabenizar a todos. Esta é uma equipe fantástica, baseada na parte coletiva. Todos lutam muito em campo, e os jogadores se apoiam. Mostramos coragem e honramos não só nossas cores, mas a cidade de Paris e toda a França. Resta apenas uma partida para que vocês escrevam seu nome na história. Vejo vocês em Munique - declarou o presidente.

👀 PSG avança na Champions: como foi a qualificação?

A qualificação à decisão foi construída diante de um novo triunfo sobre o Arsenal. Depois de calar o Emirates Stadium com gol solitário de Dembélé, a equipe de Luis Enrique golpeou duas vezes, com Fabián Ruiz e Hakimi. Saka até diminuiu o marcador, mas o tento não foi suficiente para derrubar o sonho dos franceses.

continua após a publicidade

➡️ Arsenal bate na trave de novo e vê rivais brigando por título europeu

Agora, o Paris duela com a Inter pelo troféu inédito. A decisão está marcada para acontecer no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique (ALE). Enquanto o PSG está em busca da primeira Orelhuda, os italianos já ergueram o troféu três vezes, mas querem desfazer o vice de 2022-23 e findar um jejum que completará 15 anos.

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.