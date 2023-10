O dono do Manchester City, Mansour bin Zayed Al Nahyan, será investigado por ligação com a Rússia e pode ter caso semelhante ao de Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea. De acordo com a agência 'Efe', a solicitação de investigação, feita ao governo britânico, foi realizada por um escritório de advocacia que atua em nome de ativistas ucranianos.