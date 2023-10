O QUE VEM POR AÍ?

Com 20 pontos, o Al-Hilal está apenas dois atrás do líder e pretende conquistar uma vitória para retomar o topo da tabela. A equipe tem uma impressionante sequência de invencibilidade de 11 jogos, com sua última derrota datada de 12 de agosto, quando derrotou o Abha por 3 a 1. Destes, oito jogos pertencem ao Campeonato Saudita, demonstrando a consistência da equipe na liga. A presença de Neymar não será possível devido o nascimento de sua filha, Mavie, na tarde desta sexta-feira 6).



