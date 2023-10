O QUE VEM POR AÍ?

O Milan chega a esta partida em grande forma, ocupando a segunda posição da Série A, com impressionantes 18 pontos, os mesmos do líder Inter de Milão. O time Rossoneri está em uma sequência de três vitórias consecutivas na competição, mas recentemente empatou sem gols em um jogo da Champions League, contra o Borussia Dortmund. A equipe está determinada a manter seu bom desempenho, seja no cenário nacional ou internacional.



+ Talisca marca, mas Al-Nassr desperdiça chances e cede empate ao Abha no fim pelo Campeonato Saudita