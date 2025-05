O FC Noah, da Armênia, vive uma fase histórica. Após garantir o título da Liga Armênia de forma antecipada, o clube voltou a comemorar na última terça-feira (13) ao vencer a final da Copa da Armênia, consolidando uma temporada perfeita com a conquista dos dois principais torneios nacionais em um intervalo de menos de sete dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos nomes que contribuíram para a campanha na Copa foi o goleiro Arthur Coneglian, ex-Grêmio, que participou de dois jogos na competição e não sofreu gols em nenhum deles. Revelado pelo Grêmio e em sua primeira temporada no futebol europeu, o jovem de 20 anos vem ganhando espaço e atenção nos bastidores do clube e da seleção local.

continua após a publicidade

— É uma temporada inesquecível pra mim, não por ser só a primeira temporada como profissional, e também por já ter dois títulos no currículo, mas também pelos aprendizados que eu tive, pela forma como fui acolhido, principalmente pelos portugueses e brasileiros. Me acolheram muito bem e aprendi muito com eles, aprendo a cada dia, tento absorver o máximo das experiências que eles já tiveram e tudo que eles me ensinam — celebrou Arthur Coneglian, que tem ascendência armênia e está em processo final de naturalização.

Arthur Coneglian, ex-Grêmio, pode defender a Seleção da Armênia

Com a documentação em andamento, Arthur Coneglian estará em breve apto a defender a Seleção sub-21 da Armênia, possibilidade que vem sendo observada de perto pela federação local. A performance segura nos jogos da Copa reforça o potencial do jovem goleiro, que também ressaltou a confiança transmitida pela comissão técnica do FC Noah.

continua após a publicidade

Arthur Coneglian pode defender a seleção da Armênia (Divulgação: FC Noah)

— E a comissão técnica, um agradecimento pela confiança por sempre serem muito transparentes comigo. Estou muito feliz e tenho certeza de que apenas é o começo. É uma honra estar aqui e fazer parte desse grupo — acrescentou.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.