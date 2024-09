Osimhen em ação pelo Napoli (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 18:14 • Nápoles (ITA)

O centroavante Victor Osimhen, desejado por clubes do alto escalão da Europa, foi anunciado nesta quinta-feira (4) como o novo reforço do Galatasaray, da Turquia. O desejo do atleta era de deixar o Napoli, onde se destacou como campeão nacional em 2022-23.

O nigeriano acertou seu empréstimo para a equipe turca por um ano, com opção de estender o vínculo até 2027. O salário será de R$ 37 milhões pela temporada, e Osimhen usará a camisa 45 em Istambul.

PSG e Chelsea manifestaram interesse na contratação do atacante desde o decorrer de 2023-24, mas não chegaram a um acordo com a diretoria dos Partenopeus. O Al-Ahli, da Arábia Saudita, também participou da corrida, mas Victor não se seduziu pelo alto salário oferecido, visto que queria permanecer no Velho Continente.

Na temporada retrasada, Osimhen foi a principal referência do Napoli no histórico título do Campeonato Italiano, findando um jejum de mais de três décadas. Foram 26 gols e cinco assistências em 32 jogos na liga, caindo nas graças da torcida.

Osimhen foi anunciado pelo Galatasaray, clube da Turquia (Foto: Reprodução)

Entretanto, em 2023-24, o rendimento não foi o mesmo. Lidando com lesões, jogou apenas 25 jogos da Serie A, e balançou as redes em 15 oportunidades. Os mandatários acertaram a contratação do badalado belga Romelu Lukaku, e o africano não chegou a ser inscrito na competição.