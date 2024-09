Benfica se aproxima de acerto com Bruno Lage, ex-Botafogo

Bruno Lage perto de retornar ao Benfica







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro

O Benfica segue atrás de um novo comandante após a demissão de Roger Schmidt, no último sábado (31). O treinador alemão não resistiu a péssima fase da equipe, que amarga a sétima posição do Campeonato Português. Segundo informação do jornal "A Bola", Lage já acertou todos os detalhes com o presidente Rui Casto e retorna ao Benfica, onde conquistou a Liga em 2018/19.



Bruno Lage assumiu o Botafogo em julho de 2023 e encerrou sua passagem no Alvinegro com somente 42% de aproveitamento. Nos 4 meses sob o comando do lusitano, o clube carioca viu sua distância na ponta do Brasileirão diminuir de 12 para 7 pontos. De acordo com o jornal, os lisboetas têm a preferência por um técnico português. Além disso, outro ponto favorável ao Bruno Lage é que ele já passou pelo Benfica em outra oportunidade, tanto pelas categorias de base, quanto no time profissional. Ele está sem clube desde que foi demitido pelo Botafogo, em outubro de 2023.





Na última sexta-feira (30), o Benfica voltou a tropeçar no Campeonato Português ao empatar, fora de casa, com o Moirense em 1a1. Com isso, a equipe soma apenas sete pontos em quatro rodadas e está na sétima colocação. Em contrapartida, o rival Sporting começou a temporada com tudo, venceu o clássico com o Porto e segue como líder isolado com 12 pontos.



Na próxima rodada, pós Data Fifa, o Benfica recebe o Santa Clara, no Estádio da Luz, pela quinta rodada da Liga. O jogo está marcado para sábado (14), às 16:30 (de Brasília).