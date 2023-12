Em 1999, o Fluminense chegou na Série C. Com o apoio de um patrocinador forte, o Tricolor conseguiu se reerguer com o auxílio de Carlos Alberto Parreira no comando do time. Em poucos anos, o clube conseguiu se reestabelecer no cenário nacional, venceu a Copa do Brasil em 2007, conquistou dois Brasileirões em 2010 e 2012 e chegou ao título inédito da Libertadores em 2023.