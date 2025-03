O jogo de despedida de Diego Ribas na Alemanha, foi realizado neste sábado (22), no estádio Weserstadion, em Bremen. A Seleção do Werder Bremen venceu a Seleção Mundial por 6 a 5. O brasileiro jogou um tempo em cada lado e marcou com as duas camisas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Seleção do Werder Bremen 6 x 5 Seleção Mundial

📆 Data e horário: Sábado, 22 de março de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: estádio Weserstadion, em Bremen (ALE);

A trajetória de Diego Ribas no Werder Bremen

Durante seus três anos no Werder, Diego disputou 132 jogos, marcou 54 gols e conquistou dois títulos importantes: a Copa da Alemanha (2008/09) e a Copa da Liga Alemã (2006). Um dos momentos mais emblemáticos dessa fase foi o gol antológico contra o Aachen, em 2007, quando acertou um chute de mais de 60 metros, eleito o "Gol do Ano" na Alemanha. Esse feito, entre outros, solidificou sua idolatria entre os torcedores verdes e brancos.

continua após a publicidade

➡️ Alvo do Flamengo recebe invasão de torcedores nas redes sociais

Seleção do Werder Bremen x seleção Mundial

A Seleção do Werder Bremen reuniu nomes históricos do clube, como o zagueiro Naldo, o volante Torsten Frings e o goleiro Tim Wiese, que fizeram parte da era dourada de Diego no time.

Já a Seleção Mundial contou com estrelas de peso, como Cafu, Júlio César, Julio Baptista, Per Mertesacker, Nani e Jefferson Farfán, refletindo a rede de amizades e o respeito que Diego construiu ao longo de sua carreira internacional.

continua após a publicidade

Diego Ribas, que se aposentou dos gramados em 2022 teve passagens de destaque pelo Santos, Porto, Atlético de Madrid, Flamengo e, claro, Werder Bremen. Com 40 anos, Diego Ribas voltou ao clube que marcou sua trajetória na Europa para encerrar simbolicamente sua história como jogador.