Diego Costa detona ex-técnico do Chelsea: 'Ninguém gostava dele'
Atacante brasileiro naturalizado espanhol elogiou José Mourinho
O ex-atacante Diego Costa fez criticou o técnico Antonio Conte durante sua participação no "The Obi One Podcast", apresentado pelo ex-jogador John Obi Mikel. O brasileiro naturalizado espanhol, que trabalhou com o treinador italiano no Chelsea durante a temporada 2016/17, relatou dificuldades no convívio diário e detalhou como sua saída do clube foi conduzida.
Segundo Diego Costa, o ambiente de trabalho sob o comando de Conte era marcado por tensão. O ex-jogador descreveu o técnico como alguém desconfiado e que mantinha uma postura fechada durante as atividades, o que, na visão do atacante, prejudicava a atmosfera do vestiário, apesar da conquista do título da Premier League naquela temporada.
— Ele é uma pessoa que não confia nos outros. Pensa que sabe tudo. Você não desfruta dos treinos com ele, está sempre com raiva, sempre com cara fechada. Os jogadores queriam voltar (para os treinos), mas ninguém gostava dele e por isso não durou muito tempo — declarou Costa.
Mensagem de texto
Diego Costa também abordou o momento decisivo que selou seu retorno ao Atlético de Madrid em 2018. O jogador revelou que, após ter sido o artilheiro da equipe na temporada com 22 gols em 42 jogos, entrou em contato com Conte para saber sobre sua continuidade no elenco. A resposta, segundo ele, veio através de uma mensagem de texto informando que ele não fazia mais parte dos planos.
— Tive a oportunidade de renovar com o Chelsea. Mas mandei uma mensagem para o Conte: "Chefe, quero saber se o senhor conta comigo na próxima temporada". Ele respondeu também por mensagem: "Diego, muito obrigado por tudo que você fez, mas não conto com você". Senti algo estranho, porque não é normal um técnico não contar com o artilheiro do time — relatou.
Elogios a José Mourinho
Em contrapartida às críticas direcionadas a Conte, Diego Costa manifestou apreço pelo trabalho de José Mourinho, com quem também atuou no clube londrino. O ex-joagdor, atualmente com 37 anos, comparou os estilos de gestão e destacou a capacidade do treinador português de motivar o grupo.
— Para mim, Mourinho é o treinador de quem mais gostei. Ele te dá vida. Você chega ao treino feliz — afirmou.
Diego e Conte juntos
Diego Costa e Antonio Conte trabalharam juntos por apenas uma temporada, a 2016/17. Juntos, conquistaram a Premier League, a última do Chelsea desde então. Mesmo titular em 35 partidas da competição, com 20 gols e sete assistências, o atacante foi negociado ao Atlético de Madrid por 60 milhões de euros. Para o lugar do brasileiro naturalizado espanhol, os Blues contrataram Álvaro Morata, do Real Madrid, por 66 milhões de euros.
