Didier Drogba defende Mourinho em acusação de racismo

José Mourinho foi acusado de racismo pelo Galatasaray e recebeu apoio de um dos ídolos do time: Didier Drogba. Após o clássico entre Fenerbahçe e o time de Istambul, o técnico afirmou que os jogadores da equipe rival estavam se comportando como "macacos". Após a acusação, Drogba, que foi treinado por Mourinho no Chelsea, foi as redes sociais, defender o treinador "Como meu ‘pai’ pode ser racista?".

Após a partida, Mourinho declarou em entrevista pós-jogo que os jogadores do banco de reserva do Galatasaray estavam "pulando feitos macacos" após uma decisão de arbitragem. O time logo se manifestou e anunciou que entraria com medidas legais contra o português. O Fenerbahçe, clube de Mourinho, afirmou que a fala do técnico foram "tiradas completamente de contexto"

O apoio de Drogba a Mourinho

Diante disso, Drogba, um dos grandes ídolos do Galatasaray, foi as suas redes sociais defender o técnico. O ex-atacante afirmou que o conhece Mourinho há 25 anos, e pela história do treinador, além da proximidade com o marfinense, o português não é racista.

José Mourinho foi quem pediu Drogba para o Chelsea. O jogador era até então conhecido apenas no futebol francês (Foto: Site oficial Didier Drogba)

- Vi os comentários recentes sobre José Mourinho. Acredite em mim quando digo que conheço José há 25 anos e que ele não é racista, e a história (passada e recente) está aí para provar isso. Como meu pai poderia ser racista? - afirmou Didier Drogba no X.

Mourinho também recebeu apoio de Michael Essien, que também foi treinado pelo técnico. O ex-volante ganês postou uma foto com o treinador e com Drogba, nos tempos de Chelsea do trio, afirmando o seu apoio ao técnico português.

A acusação de racismo

Após uma situação em que, o Adana Demirspor, tirou o time de campo por conta de polêmica penalidade assinalada a favor do Galatasaray. José Mourinho, então, em suas redes sociais, provocou o clube com o vídeo do lance em suas redes sociais. A publicação foi acompanhado também Fenerbahçe. Icardi, atacante rival, o chamou de "chorão" em resposta, apimentando ainda mais a rivalidade.

A situação teve seu clímax após o confronto entre Galatasaray e Fenercahçe. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador teceu fortes críticas e afirmou que o clube adota "estratégias desonestas":

- O objetivo do Galatasaray era forçar um cartão amarelo para um jogador de 18 anos já no 20º segundo. Eles são muito fortes nesse tipo de estratégia desonesta. Se fosse um árbitro turco, Yusuf teria sido advertido imediatamente. E o banco deles, pulando como macacos, em cima do garoto - afirmou o treinador.

José Mourinho em ação no jogo entre Manchester United e Fenerbahçe pela Europa League (Foto: AFP)

O Galatasaray então, usou as redes sociais para denunciar a fala de José Mourinho. O clube afirmou que o português tem feito declarações depreciativas contra o povo turco desde sua chegada ao país. Sobre a fala pós-jogo, o clube então anunciou que entrará com uma denúncia formal contra ele no Ministério Público, além de acionar a Uefa e a Fifa.

- O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, tem usado regularmente palavras depreciativas contra o povo turco desde que chegou ao país. Agora, ele adicionou uma retórica desumana às suas declarações imorais. Informamos que entraremos com uma queixa criminal no Ministério Público e apresentaremos uma denúncia à UEFA e à FIFA por suas falas racistas - publicou o Galatasaray em nota nas redes sociais.