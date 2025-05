Técnico do Barcelona, Hansi-Flick mandou recado para o elenco após a derrota por 3 a 2 para o Villarreal, na La Liga. O comandante acredita que a equipe que conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei tem condições de evoluir para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Sinto que no próximo ano devemos trabalhar ainda mais duro para ganhar mais títulos. Quero mais títulos. Nossa ideia é que possamos melhorar, evoluir. Me sinto muito feliz aqui.

continua após a publicidade

Questionado sobre a possibilidade de reforços para a próxima temporada do Barcelona, Hansi-Flick afirmou que conversará com Deco sobre o tema. No entanto, o treinador afirmou ter uma ideia de quais as principais necessidades para reforçar o plantel.

- Tenho claro (as necessidades) desde já. Falei com Deco e conversaremos. Agora é o momento e dedicaremos tempo.

Além da La Liga e da Copa do Rei, Hansi-Flick conquistou com o Barcelona a Supercopa da Espanha, mas foi eliminado na semifinal da Champions League para a Inter de Milão. Na próxima temporada, o comandante buscará levar o time à final após mais de 10 anos sem chegar em decisão europeia.

continua após a publicidade