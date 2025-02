Di María negou propostas da Arábia Saudita: ‘Números que nunca tinha visto’

Ángel Di María, lenda do futebol argentino e meia-atacante do Benfica, foi mais um a receber propostas do futebol da Arábia Saudita. Peça importante no esquema dos Encarnados, o veterano de 37 anos era um dos principais alvos da Saudi Pro League antes de acertar seu retorno ao futebol português, mas rechaçou duas ofertas significativas.

Em entrevista ao portal Infobae, o campeão mundial detalhou o interesse do mercado saudita e destacou a capacidade financeira das equipes. Apesar disso, ele não revelou qual clube foi responsável pelas abordagens.

— A verdade é que recebi uma oferta da Arábia Saudita. Eu não tenho um gerente, ele é um amigo que administra as coisas para mim e me ajuda com tudo. A oferta veio, eu disse não. Outra oferta, mais que o dobro desse valor, chegou do mesmo clube. Eu disse não novamente. Meu amigo me diz: “Temos que falar alguma coisa, porque não sei se eles sabem que você não quer jogar lá.” E eu disse a ele: “Bem, se eles nos derem isso, podemos ir (referindo-se a um número muito maior).” E eles deram aquilo!

Di María afirmou que a opinião familiar foi crucial para voltar o futebol português.

— Tive muitas propostas, com números que eu nunca tinha visto no papel na minha vida e eu tinha elas ali. E com a minha família dissemos “não, vamos para Lisboa, queremos voltar para Benfica". Tive a oportunidade no ano passado quando estava na Juve, mas queria conhecer o campeonato italiano. Era o maior clube da Itália. Eu também tinha essa vontade, mas naquele ano (2022) tive a oportunidade de voltar ao Benfica, e no ano seguinte disse "pronto, está na hora de voltar a Lisboa". Aqui também está Rui (Costa) como presidente. Joguei com ele, então temos comunicação constante. Ele queria que eu fosse e eu fiquei animado, então acabei voltando.

Di María lamenta nova lesão na temporada

Di María se lamentou após sofrer a quarta lesão na temporada 2024/25. O jogador do Benfica deixou a partida contra o Monaco, em jogo válido pela Champions League, na última quarta-feira (12), após se queixar de dores na parte anterior da coxa esquerda aos 84 minutos.

O Benfica venceu a partida por 1 a 0 com gol de Vangelis Pavlidis e, na próxima semana, recebe o clube francês no Estádio da Luz para o jogo de volta, valendo vaga nas oitavas de final da competição.

Por meio de suas redes sociais, Di María parabenizou seus companheiros pela vitória, mas lamentou mais uma lesão na temporada, todas por razões musculares.

— Feliz pela vitória. Parabéns à equipe por esses primeiros 90 minutos, nos quais deixamos tudo em campo para conseguir um bom resultado. Faltam 90 minutos para chegar a esse objetivo (vaga nas oitavas) que tanto queremos. (A lesão) é mais um revés na minha vida, mais uma pedra no meio da minha carreira. É hora de olhar para frente, ser forte e, com certeza, tudo vai ser mais fácil. Fácil porque tenho três mulheres maravilhosas, com uma energia positiva incrível, que jamais vão me deixar cair. Vamos com tudo para voltar mais forte. Vamos, Benfica