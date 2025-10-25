Destaque no Egito, ex-Vasco celebra momento especial pelo Zamalek

Formado nas categorias de base do Vasco, o atacante Juan Bezerra tem sido peça fundamental para o Zamalek nesta primeira metade de temporada do futebol no Egito. O brasileiro foi destaque na eliminatória que classificou o clube egípcio para a fase de grupos da Copa das Confederações da CAF.

Juan marcou duas vezes e deu duas assistências no jogo de ida, que terminou com uma goleada dos egípcios por 6 a 0 sobre o Dekadaha, da Somália. Nesta sexta, o Zamalek venceu por 1 a 0 o jogo de volta e garantiu a ida para a fase de liga da competição.

— A goleada e a classificação mostraram a força da nossa equipe e a vontade que a gente tem de vencer. O playoff não era fácil, mas a gente conseguiu um grande resultado na ida que deu e uma enorme vantagem para o jogo de volta. Feliz pela classificação para a fase de liga que era o nosso principal objetivo nesse início de temporada — disse Juan.

Juan Bezerra em ação pelo Zamalek (Foto: Divulgação/Zamalek)

Temporada de Juan Bezerra

Nesta temporada até aqui, Juan tem sido um dos principais nomes do Zamalek. O brasileiro marcou três gols e deu duas assistências em 12 partidas pelo clube egípcio. O momento de boas atuações é celebrado pelo jogador, que sonha em conquistar títulos com a camisa de um dos times mais tradicionais do país, que atualmente está na 4ª colocação do campeonato nacional.

— É um momento muito especial na minha carreira poder vestir a camisa de um clube tão grande e poder dar alegrias para uma torcida tão apaixonada quanto a do Zamalek. Tenho certeza que isso é apenas o início de uma temporada longa, mas que vamos lutar para ser vitoriosa. Vou seguir trabalhando para poder contribuir com gols, assistências e tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o time — finalizou o brasileiro.

