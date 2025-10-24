Com gol de brasileiro, Al-Hilal vence clássico contra Al-Ittihad pela Liga Saudita
Marcos Leonardo marca e Al-Hilal sobe na classificação
O Al-Hilal derrotou o Al-Ittihad por 2 a 0, nesta sexta-feira (24), em partida válida pela sétima rodada da Liga Saudita. Em duelo realizado no King Abdullah Sports City, em Jidá (ARS), os visitantes aproveitaram os erros e venceram o clássico, com direito a gol de Marcos Leonardo, que marcou pela quinta vez na competição.
Na classificação, o Al-Hilal dorme na terceira colocação, com 14 pontos, um atrás dos líderes Al-Nassr e Al Taawaon. Já o Al-Ittihad é o sétimo, com 10 pontos e emendou a terceira partida consecutiva sem vencer no campeonato.
Como foi Al-Ittihad e Al-Hilal?
O Al-Ittihad teve a primeira chance do jogo, em cobrança de falta de Moussa Diaby, que bateu no canto do goleiro, mas para fora. No lance seguinte, foi a vez do Al-Hilal ter oportunidade perigosa na bola parada, mas Sergej Milinković-Savić também finalizou para linha de fundo. A partida ficou truncada, mas o time visitante conseguiu abrir o placar com gol contra de Mahamadou Doumbia, que, ao tentar afastar a cobrança de escanteio na primeira trave, acabou desviando para o próprio gol.
No retorno do intervalo, o Al-Hilal conseguiu ampliar com Marcos Leonardo, que aproveitou falha de Hamed Al-Shanqiti. Em chute de fora da área de Sergej Milinković-Savić, o goleiro até conseguiu encaixar a bola, mas sem muita firmeza e soltou nos pés do atacante brasileiro, que apenas completou para o gol e marcou o segundo dos Patrões.
O Al-Ittihad foi ao ataque na reta final, em busca da reação, mas sem sucesso. Os mandantes até tiveram oportunidades, principalmente com Karim Benzema, mas o astro não conseguiu concretizar ao parar em Yassine Bounou, que fez defesas importantes para evitar o primeiro gol dos Tigres. Ao fim, o Al-Hilal manteve a vantagem e venceu o clássico por 2 a 0.
O que vem por aí?
O Al-Ittihad volta aos gramados na terça-feira (28), fora de casa, para disputar outro clássico, contra o Al-Nassr, mas pela Copa do Rei Saudita, às 15h (de Brasília). Pela mesma competição e no mesmo dia, o Al-Hilal visita o Al-Okhdood, às 12h15 (de Brasília).
