Destaque na temporada, Lewandowski tem futuro definido no Barcelona

Robert Lewandowski, grande destaque do Barcelona na temporada 2024-25, já sabe se ficará ou não na equipe em 2026. Os rumores sobre o futuro do astro polonês agitaram o noticiário esportivo na Espanha nos últimos anos, porém, de acordo com o portal Marca, o atacante garantiu a permanência no time por mais um ano por méritos próprios.

Barcelona define futuro de Lewandowski

Em julho de 2022, Lewa assinou um contrato de quatro anos com o time blaugrana, porém, existia uma cláusula de rescisão unilateral no acordo. Na busca por resguardar-se em um contrato longo com um atleta veterano, o Barcelona propôs o fim de acordo caso o centroavante não disputasse 60% das partidas na temporada.

Como Lewandowski está prestes a atingir a margem proposta, é seguro afirmar que a rescisão com o jogador que completará 37 anos em agosto de 2025 não será executada. Mais que entrar em campo, Lewandowski tem sido muito importante na temporada da equipe: são 31 gols marcados em 33 partidas. O jogador é artilheiro da La Liga e briga pela Chuteira de Ouro com nomes como Harry Kane, do Bayern de Munique, e Mohamed Salah, do Liverpool.

Robert Lewandowski é artilheiro de La Liga, com 19 gols em 22 partidas (Foto: Josep Lago/AFP)

O alto salário do polonês chegou a ser tratado como um obstáculo para a continuidade, porém, segundo o jornal de Madri, o desempenho em campo e o retorno do Barcelona à regra do 1:1 fez com que o debate cessasse. O jogador receberá mais de € 30 milhões em valores brutos; na próxima temporada, os vencimentos do artilheiro serão de cerca de € 26 milhões.

O cenário é amplamente favorável para ambas as partes: mesmo que considere ofertas da Arábia Saudita, antiga interessada, Lewandowski está feliz com a família em Barcelona, e inclusive, planeja viver na cidade após a aposentadoria. A possibilidade real de conquistar títulos pela equipe também encanta o atacante. Em 2024-25, o Barcelona já conquistou a Supercopa da Espanha e ainda briga pelos títulos da La Liga (3º colocado), Champions League (aguarda adversário nas oitavas de final) e Copa do Rei (enfrenta o Atlético de Madrid na semifinal).

