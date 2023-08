No último domingo (20), Rodinei concedeu a assistência do primeiro gol do Olympiacos sobre o Panserraikos, na estreia da Super Liga Grega. No mesmo jogo, o brasileiro arrancou em velocidade pela direita e passou para Fortounis, que foi derrubado dentro da área e o pênalti foi assinalado. Contra o Genk, no jogo de ida da fase classificatória da Liga Europa, também foi do camisa 23 o passe que terminou no gol da vitória por 1 a 0, resultado crucial para a classificação da equipe à fase seguinte.