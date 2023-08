Dos três confrontos, dois terminaram com vitória. O Braga venceu em casa e vai para o segundo jogo com um 'pé' na classificação. O Galatasaray também terminou com ótimo resultado, garantindo o triunfo, fora, nos acréscimos. Maccabi Haifa e Young Boys não saíram do zero.



