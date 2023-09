Em entrevista ao 'GQ Portugal', o camisa 10 falou sobre as ambições no 'velho continente' e reforçou que valoriza mais as ligas e competições europeias do que a saudita. Em 2022/23, o jogador fez boa campanha na Champions League e ajudou a levar o Milan às semifinais, onde foi eliminado para o rival Inter de Milão.



