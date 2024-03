Xabi Alonso é alvo de Liverpool e Bayern de Munique (Foto: Ina Fassbender/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 08:47 • Liverpool (ING)

Xabi Alonso, um dos treinadores mais desejados do momento no futebol europeu, não deve treinar o Liverpool a partir da segunda metade do ano. Segundo o "The Times", o técnico quer se manter no Bayer Leverkusen, onde vem fazendo brilhante temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O espanhol quer dar continuidade ao trabalho construído no futebol alemão, com a provável disputa da Champions League, fechando seu ciclo pelos Onze da Fábrica em 2025. Nesta altura, a cláusula de rescisão deve ser ativada, facilitando uma saída. A decisão oficial de Alonso já foi comunicada aos clubes que miravam sua chegada, e deve ser oficializada publicamente em breve.

As grandes possibilidades de acerto de Xabi Alonso com o Liverpool - que perderá Jürgen Klopp em julho - se davam pela proximidade do jogador com o clube, onde chegou a conquistar uma Champions enquanto atuava profissionalmente. Outro destino possível era o Bayern de Munique, mas menos claro devido aos problemas internos encarados pelos bávaros.

➡️ Bayern de Munique tem novo alvo para o cargo de técnico

A rota dos Reds deve ser recalculada, e outros dois nomes ganham força na corrida pela área técnica. Roberto De Zerbi, do Brighton, e Rúben Amorim, do Sporting, são avaliados positivamente pelos diretores, e devem se tornar prioridades para a próxima temporada.

Xabi Alonso, em 2023-24, vem conduzindo o Bayer Leverkusen a uma temporada histórica. Além da invencibilidade até o momento, a equipe caminha a passos largos para conquistar a primeira Bundesliga de sua história; somado a isso, está nas quartas de final da Europa League e na semifinal da Copa da Alemanha, podendo completar a Tríplice Coroa.

Xabi Alonso estava na mira do Liverpool, mas permanecerá no Leverkusen (Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)