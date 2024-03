Borussia Dortmund finaliza preparação enfrentar o Bayern de Munique

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 08:30 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund está pronto para o clássico diante do Bayern de Munique. A equipe comandada pelo técnico Edin Terzić fez sua última atividade antes do jogo nesta quinta-feira (28). As imagens do treino você confere no vídeo do topo da página.

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no sábado (30), às 14h30 (hora de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada da Bundesliga. O jogo acontecerá na Allianz Arena.

O time aurinegro se encontra atualmente na quarta posição da tabela, com 50 pontos conquistados em 26 jogos. O Bayern, por sua vez, ocupa a vice-liderança da tabela com 60 pontos, 10 a menos que o líder Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund enfrenta o Bayern de Munique no sábado (30), pela Bundesliga (Foto: INA FASSBENDER / AFP)