Santos acerta a contratação de atacante do Afeganistão para base

O Santos acertou a contratação do atacante Alham Attaee, de 18 anos, para reforçar a equipe Sub-20 do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo Diário do Peixe e confirmada pelo LANCE!.

Attaee possui dupla cidadania, entre Estados Unidos e Afeganistão, e já tem experiência internacional, acumulando convocações para a seleção afegã. O jogador completou a maioridade recentemente e chegou ao Santos por meio de um contrato de formação.

Nascido no Afeganistão, Alham se mudou para os Estados Unidos aos 10 anos de idade e foi desenvolvido pelo projeto esportivo Culture FC Sports, localizado na Califórnia. Sua trajetória chamou atenção e o levou a ser observado por clubes internacionais em diferentes oportunidades.

O jogador chegou ao Peixe em julho, junto com outros cinco atletas, para um período de testes. A expectativa é que retornem no próximo ano para novas avaliações.

Atletas do projeto Culture FC Sports em treino no Santos (Foto: Reprodução/Instagram)

Garotos acompanharam jogos do Santos

Alham Attaee e seus cinco companheiros tiveram a oportunidade de acompanhar partidas na Vila Belmiro, com destaque para o confronto contra o Flamengo, que terminou com vitória do Santos por 1 a 0. A experiência permitiu que os jovens atletas observassem de perto o alto nível de competição do futebol brasileiro e o desempenho de grandes jogadores.

O Culture FC compartilhou nas redes sociais uma foto do momento e descreveu a emoção dos jovens em conhecer e ver atuar o atacante Neymar. Estiveram presentes Pablo Stanley G, de 14 anos, médio-campista; Logan Kos, de 17 anos, médio-campista; Alham Attaee, de 17 anos, atacante; Jaycob Garciaa, de 17 anos, médio-campista; Andres Arellano Jr, de 17 anos, lateral; e Joness Ashton, de 17 anos, atacante.

— Noite inesquecível na Vila. Os meninos e suas famílias testemunharam a história. Santos x Flamengo, uma batalha contra os líderes da liga. Foi um jogo difícil, mas quando as coisas ficaram apertadas, o gênio apareceu. Neymar. Um momento de magia. Um gol que abalou o estádio. Para todo torcedor do Santos, foi emocionante. Para os nossos rapazes americanos? Uma noite que eles nunca esquecerão. Isto não é só futebol. Este é o Santos. Isto é legado — disse.