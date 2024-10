Vem música aí? Memphis Depay faz post ao lado de MC Hariel em estúdio; confira

Memphis Depay e MC Hariel juntos em estúdio (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Depois do 'rolê aleatório' por uma comunidade de São Paulo, o atacante Memphis Depay aproveitou a folga do Corinthians durante a Data-Fifa para se aproximar novamente do mundo da música. O holandês, que já lançou alguns sons como rapper, esteve num estúdio com MC Hariel, que é torcedor do clube paulista.



➡️ Corinthians aposta na Neo Química Arena para escapar da Série B

Memphis Depay em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Em vídeo publicado pelo camisa 94 nos stories do Instagram, é possível ver Hariel gravando um trecho de uma música no local. Além disso, também através da rede social, o funkeiro publicou uma foto ao lado do jogador e escreveu: "O mano é brabo mesmo! Satisfação irmão, bem-vindo à selva de pedra".



Repostando a foto ao lado do MC, Memphis respondeu elogiando o brasileiro: "O talento é uma coisa que você tem, mas o coração fala mais alto… hoje foi uma loucura", disse o atacante.

A movimentação da dupla animou os fãs, que agora passaram a especular uma possível música em colaboração entre eles.

Na carreira como rapper, Memphis Depay lançou um álbum entitulado "Heavy Stepper", em 2020. A principal faixa do disco é entitulada "2 Corinthians 5:7", que apesar de coincidentemente levar o nome do clube alvinegro, leva esse nome por conta do versículo bíblico.



Até o momento, Memphis acumula apenas quatro jogos pelo Corinthians, um como titular, contribuindo com duas assistências. O holandês fechou com a equipe paulista em setembro, após o fechamento da janela de transferência da temporada.



O próximo jogo do Corinthians é diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 17 de outubro, na Neo Química Arena. A partida é fundamental para o time tentar sair da zona de rebaixamento.