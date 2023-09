BARCELONA EM AÇÃO

Há dois nomes no futebol europeu que estão na mira do Barça. As negociações com o lateral João Cancelo, do Manchester City, chegaram a estar muito próximas de acontecer, mas os mesmos problemas de Fair Play Financeiro que afastaram Lionel Messi da Catalunha travaram as conversas. O último dia reaproximou os lados das conversas e contatos com Arsenal e Bayern de Munique foram rejeitados pelo atleta, focado em acelerar o movimento à Espanha.