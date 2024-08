De volta a Espanha, Rayo Vallecano anuncia ex-São Paulo

James Rodriguez é novo reforço da Rayo Vallecano (Foto: Logan Riely/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 11:48 • Madri (ESP)

O Rayo Vallecano, da Espanha, anunciou o meia James Rodriguez. Após rescindir com o São Paulo e ficar livre no mercado, o colombiano de 33 anos acertou com o clube espanhol por um ano, e é o mais novo reforço para a La Liga. No acordo, há a opção de extensão por mais uma temporada.

Em suas redes sociais, o Rayo Vallecano compartilhou o anúncio oficial de James Rodriguez, além de um vídeo com as primeiras palavras do meia, que será novo reforço do clube espanhol na temporada.

James Rodriguez volta para a Europa, após cerca de um ano na América do Sul, ao assinar com o São Paulo. Embora sua passagem pelo clube paulista não tenha alcançado as expectativas, o meia é grande destaque da Seleção Colombiana, eleito o melhor jogador da Copa América 2024, o que fez clubes europeus voltarem a quotar o jogador.

Em números, o meia colombiano disputou 22 jogos com a camisa do São Paulo, além de marcar dois gols e quatro assistências. Pela Seleção, para o camisa 10 da Colômbia foram 29 gols marcados em 107 partidas.

Antes do São Paulo, James Rodriguez estava no Olympiacos, da Grécia. O colombiano, na Espanha, também atuou no Real Madrid, onde marcou 37 gols e deu 39 passes para a decisão, em 125 partidas disputadas.