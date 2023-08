SOBRE O JOGO

O gol do primeiro tempo da partida foi marcado pelo zagueiro Denis Vavro, aos 31 minutos. Com o resultado garantido fora de casa, o Copenhague veio para o seu estádio, o Parken, para cozinhar o jogo. Praticamente empatados em posse de bola, os dois times só finalizaram na direção do gol apenas uma vez. E foi nessa oportunidade que saiu o gol de Vavro, com um chute de fora da área, sem chances para o goleiro do time polonês.