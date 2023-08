O Antwerp entrou em campo pelos playoffs da Champions League com vantagem por 1 a 0 sobre o AEK, da Grécia. Na partida de volta do confronto, o time belga venceu por 2 a 1, com dois gols nos acréscimos, um para cada lado, e garantiu a classificação com gol de Gyrano Kerk e Michel-Ange Balikwisha. Sergio Araujo descontou para os gregos. Placar agregador terminou em 3 a 1 para o Royal Antwerp.