Aos 21 anos, Reinier tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. Sem espaço, o jogador foi negociado com o próprio Girona, último clube, Norwich e Paok, mas o Frosinone venceu a corrida e garantiu o brasileiro por um ano. Por lá, Reinier vai reeditar a dupla das categorias de base da Seleção Brasileira com Kaio Jorge, ex-Santos.