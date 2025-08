Messi sai lesionado em jogo do Inter Miami pela Leagues Cup

Lionel Messi deixou os torcedores do Inter Miami apreensivos neste sábado (2). O craque foi substituído logo aos dez minutos do confronto com o Necaxa, pela segunda rodada da Leagues Cup, em duelo realizado no Lockhart Stadium, na Flórida (EUA).

O lance que gerou a possível contusão aconteceu dois minutos antes. Em tentativa de jogada individual pelo lado direito de ataque, o argentino trombou com dois adversários em velocidade e caiu após dividida com Alexis Peña. Sem nem mesmo continuar na jogada, o camisa 10 foi atendido pelos médicos e rapidamente substituído por Federico Redondo, encaminhando-se diretamente para o vestiário.

Curiosamente, um minuto depois, saiu o primeiro gol do confronto, anotado pelo venezuelano Telasco Segovia, após jogada construída por Luis Suárez e Rodrigo De Paul. O Inter entrou em campo como um dos times da MLS que venceram na estreia da Leagues Cup, triunfando sobre o Atlas com passe de Lionel e gol de Weigandt.

🏆 Messi já levou o Inter Miami a um título de Leagues Cup

A competição, disputada por clubes do México, Canadá e Estados Unidos, foi conquistada pelos Herons em 2023. Na ocasião, o astro anotou dez gols em sete partidas e ajudou o time a erguer o primeiro troféu de sua história, depois de superar o Nashville SC na decisão.

Com 36 participantes, a Leagues Cup é uma espécie de enfrentamento entre clubes da Liga MX e da MLS. Cada equipe enfrenta outras três da liga oposta, com os quatro melhores de cada "competição" avançando ao mata-mata. Neste, o modelo de duelo se mantém o mesmo, até a decisão. Na fase de liga, a vitória vale três pontos; o empate vale um para cada, mas leva o jogo aos pênaltis, e quem vence a disputa na marca da cal ganha um ponto bônus.

